Бывший командир Эдварда Била Фикса предложил блогеру вернуться на фронт в Донбассе

Бывший командир Эдварда Била Сергей Карнаухов с позывным Фикса пригласил блогера в Донецк для того, чтобы снять ролик-пранк. Видео опубликовал на ютуб-канале "Mash на Донбассе".

В ролике показаны видео с Билом в 2014–2015 годах, когда он в качестве добровольца воевал в Донбассе в составе батальона "Сомали". Карнаухов рассказал, что начинающий блогер сам пришёл в аэропорт Донецка зимой 2014-го, его вооружили и взяли к себе. Фикса рассказал, что из Била пытались сделать настоящего бойца, но тот был "ни рыба ни мясо".

"Повоевал немножко, он повоевал в районе трёх месяцев, потом куда-то он исчез. Мы за него сильно переживали, чтобы он не попал в плен, а оказалось, что этот человек — дезертир", — поделился Карнаухов.

При этом в интервью журналистке Ксении Собчак сам блогер заявлял, что никуда не ездил воевать. Карнаухов же уверен, что на поле боя Эдвард пришёл ради пиара, чтобы поснимать видео. Кстати, нынешнее творчество Била ему тоже не нравится. Фикса решил позвонить сначала пранкеру, а затем и его жене Диане, чтобы пригласить в Донецк, но трубку никто не взял. Боец записал сообщение на автоответчик супруге Била с просьбой перезвонить. В видео Карнаухов тоже обратился к блогеру.

"Если ты хочешь пропиариться, то давай батл, пиариться <...> Если ты хочешь пранк, я тебя приглашаю в Донецк. Я предлагаю тебе пранк сделать надо мной, если ты настоящий мужик", — сказал Фикса.