Пригожин пригласил Стрелкова в ЧВК "Вагнер"

Евгений Пригожин пригласил Игоря (Гиркина) Стрелкова руководить одним из штурмовых подразделений ЧВК "Вагнер" на фронтах специальной военной операции. Военному пенсионеру и экс-руководителю общественного движения "Новороссия" предлагается доказать "правильность позиции" на передовой и продемонстрировать весь свой боевой опыт.

"Предлагаю ему прибыть на территорию ЛНР для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений. Безусловно, высокую должность ему никто предложить не сможет, для этого необходимо показать свои возможности. Пора переходить от слов к делу", — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

При этом глава ЧВК не стал скрывать, что у командиров подразделения есть негативное отношение к Стрелкову.