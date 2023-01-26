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Регион
Опубликовано 26 января 2023, 11:47
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Пригожин пригласил Стрелкова в ЧВК "Вагнер"

Евгений Пригожин пригласил Игоря (Гиркина) Стрелкова руководить одним из штурмовых подразделений ЧВК "Вагнер" на фронтах специальной военной операции. Военному пенсионеру и экс-руководителю общественного движения "Новороссия" предлагается доказать "правильность позиции" на передовой и продемонстрировать весь свой боевой опыт.

"Предлагаю ему прибыть на территорию ЛНР для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений. Безусловно, высокую должность ему никто предложить не сможет, для этого необходимо показать свои возможности. Пора переходить от слов к делу", — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

При этом глава ЧВК не стал скрывать, что у командиров подразделения есть негативное отношение к Стрелкову.

Пригожин иронично отреагировал на сообщения о планируемом на него покушении
Пригожин иронично отреагировал на сообщения о планируемом на него покушении

Напомним, что сам Стрелков уже побывал на освобождённых в ходе специальной военной операции территориях. С его собственных слов, в октябре 2022 года он присоединился к мотострелковой бригаде первого корпуса Народной милиции ДНР, но позже оказалось, что это не было согласовано, и Гиркин вернулся на гражданку. В начале декабря он опубликовал в своём телеграм-канале полный досады пост о том, что "попытка № 3" принять "непосредственное участие в боевых действиях против вооружённых сил уважаемых киевских партнёров" оказалась безуспешной.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Марина Калегина
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