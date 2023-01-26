В Подмосковье врачи спасли мужчину, которому куриная кость насквозь проткнула кишку

Врачи больницы в подмосковном городе Видное спасли жизнь 39-летнему мужчине, которому куриная кость насквозь проколола тонкую кишку. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе Минздрава региона.

В ведомстве уточнили, что пациент пожаловался на острую боль в правой части живота, которую он почувствовал сразу после приёма пищи. Диагностика помогла выявить у него повреждение кишечника инородным предметом, который позднее удалось определить. Им оказалась косточка от курицы.

"Операция выполнялась лапароскопическим путём, который обеспечивает быструю реабилитацию после вмешательства. Внутри тонкой кишки мы обнаружили достаточно большой отломок куриной кости длиной пять сантиметров. После его успешного извлечения мы ушили два отверстия в кишке и произвели дренирование брюшной полости", — отметил заведующий вторым хирургическим отделением Видновской клинической больницы Денис Мирошников.





Операция прошла успешно, а негативных последствий для организма удалось избежать. Пациент чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.