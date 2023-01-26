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26 января, 11:56

Уроженка Москвы стала первой финалисткой Australian Open

Казахстанская теннисистка Рыбакина вышла в финал Australian Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая родилась в Москве, стала первой финалисткой Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

В полуфинале её соперницей была Виктория Азаренко из Белоруссии. Встреча продолжалась 1 час 41 минуту и завершилась победой Рыбакиной со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Добавим, что для победительницы Уимблдона-2022 это будет первый в жизни финал австралийского турнира. Её соперницей по решающему матчу станет победительница противостояния между Магдой Линетт из Польши и Ариной Соболенко из Белоруссии.

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Напомним, что в мужской сетке турнира надежды болельщиков связаны с Кареном Хачановым — единственным из россиян, кто пробился в полуфинал. Для этого он переиграл американца Себастьяна Корду.

Обложка ©

Getty Images / Lintao Zhang

Артур Белкин

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