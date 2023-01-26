Уроженка Москвы стала первой финалисткой Australian Open

В полуфинале её соперницей была Виктория Азаренко из Белоруссии. Встреча продолжалась 1 час 41 минуту и завершилась победой Рыбакиной со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Добавим, что для победительницы Уимблдона-2022 это будет первый в жизни финал австралийского турнира. Её соперницей по решающему матчу станет победительница противостояния между Магдой Линетт из Польши и Ариной Соболенко из Белоруссии.