Стоматолог объяснил, чего нельзя делать электрической щёткой

Электрическая зубная щётка уже давно стала незаменимым помощником современного человека, однако далеко не все люди правильно используют этот прибор. Как рассказал основатель Be'u clinic в Москве стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев, главное отличие чистки обычной щёткой от процесса с участием электрической заключается в движении.

Как отметил медик, во время чистки обычной щёткой необходимо выполнять выметающие движения, проходясь по всем плоскостям зуба. Электрический же прибор делает это за нас, поэтому нет необходимости беспощадно тереть им зубы вверх-вниз.

"Туда-сюда по зубам возите? Так вот, не делайте этого. Нет такой необходимости, щётка работает за вас", — сказал Ешидоржиев в интервью изданию РИА "ФедералПресс".

Он также добавил, что электрические щётки совершенно не стирают эмаль, как считают некоторые. Устройства обеспечивают равное давление на зубы, поэтому, если чистить их, к примеру, восемь раз в день, ничего опасного не случится. А вот вероятность появления кариеса существенно снизится. Вместе с тем специалист напомнил, что мыть щётку с мылом совершенно незачем, поскольку зубная паста способствует её очищению.