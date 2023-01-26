Минздрав Херсонской области анонсировал начало выдачи полисов ОМС

Жителям Херсонской области уже в феврале начнут выдавать полисы обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Ильмиев анонсировал начало выдачи полисов ОМС. Видео © Telegram / Минздрав Херсонской области

"В середине февраля жителям Херсонской области начнут выдавать полисы ОМС. Это документ, дающий право каждому россиянину на получение медицинской помощи во всех государственных лечебных учреждениях страны. В нашем же регионе ещё до момента проведения референдума все стационарные больные начали проходить лечение и получать медикаменты бесплатно", — отметил глава регионального Минздрава Вадим Ильмиев.

Он добавил, что обязательным и единственным условием для получения полиса является наличие российского гражданства. Планируется, что в полной мере система ОМС в Херсонской области заработает в 2024 году.