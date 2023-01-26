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26 января, 12:09

Минздрав Херсонской области анонсировал начало выдачи полисов ОМС

Жителям Херсонской области уже в феврале начнут выдавать полисы обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Ильмиев анонсировал начало выдачи полисов ОМС. Видео © Telegram / Минздрав Херсонской области

"В середине февраля жителям Херсонской области начнут выдавать полисы ОМС. Это документ, дающий право каждому россиянину на получение медицинской помощи во всех государственных лечебных учреждениях страны. В нашем же регионе ещё до момента проведения референдума все стационарные больные начали проходить лечение и получать медикаменты бесплатно", — отметил глава регионального Минздрава Вадим Ильмиев.

Он добавил, что обязательным и единственным условием для получения полиса является наличие российского гражданства. Планируется, что в полной мере система ОМС в Херсонской области заработает в 2024 году.

Россияне смогут оформить полис ОМС на "Госуслугах", и его не нужно будет носить с собой

Россияне смогут оформить полис ОМС на "Госуслугах", и его не нужно будет носить с собой

Ранее Лайф сообщал, что в России могут объединить ОМС и ДМС в одну систему. Соответствующую задачу в рамках Стратегии развития финансового рынка страны до 2030 года поставило Министерство финансов.

Обложка ©

Ffoms.gov.ru

Наталья Исакова

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