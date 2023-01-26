Повар Шапокляк из "Чебурашки" назвал Гармаша идеальным актёром на роль Гены

Актёр Оливье Сиу заявил, что поверил в успех фильма "Чебурашка", когда узнал об участии в нём Сергея Гармаша. Сам же российский артист французского происхождения сыграл в картине повара старухи Шапокляк.

Сиу поделился, что много раз смотрел вместе с детьми советский мультфильм об ушастом зверьке неизвестного происхождения. Когда он читал сценарий фильма "Чебурашка", то счёл его рискованным, но вскоре мнение актёра изменилось.

"Когда я читал сценарий "Чебурашки", то подумал, что снимать такое кино очень рискованно, ведь россияне прекрасно помнят великолепный советский мультфильм. Однако когда я узнал, что крокодила Гену играет Сергей Гармаш, то сразу поверил в проект. Потому что он идеальный актёр на эту роль", — отметил Оливье Сиу в интервью газете "Петербургский дневник".

Он считает, что создателям картины удалось сохранить душу советского мультфильма, несмотря на новую интерпретацию. Актёр выразил надежду, что его пригласят на съёмки продолжения "Чебурашки", а его персонаж получит романтическую линию с продавщицей мороженого.