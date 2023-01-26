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26 января, 12:25

Мать Смольянинова назвала бредом сивой кобылы обвинения в адрес сына в домашнем насилии

Мать Смольянинова заявила, что актёр не бил бывшую жену Дарью Мельникову

Актёр Артур Смольянинов* не бил бывшую супругу Дарью Мельникову, а подобные заявления коллеги и крёстного отца артиста Ивана Охлобыстина — ложь. Об этом заявила мать кинодеятеля Мария Смольянинова в беседе с kp.ru.

"Избиений точно не было. Это бред сивой кобылы. То есть не сивой кобылы, а Ивана Охлобыстина. Почему он так сказал, я не знаю, спросите у него", — сказала она.

По словам Марии, у бывших супругов отличные отношения, а разошлись они "просто потому, что разошлись". Более того, Артур каждый день общается с детьми, а Мария поддерживает отношения ещё и с Мельниковой. Что касается проявляемой актёром агрессии, то единственными пострадавшими от неё оказались преследующие его журналисты.

"Он в принципе не любит журналистов. Не любит публиковать какую-то информацию о личной жизни... Вот на Дарью он не поднимал руку, а на журналистов поднимал. Когда его снимали тайком, через телефончик, то мог подойти и отнять телефон или ещё что-нибудь", призналась собеседница.

При этом Дарья Мельникова вместе с детьми пока не собирается уезжать из России, заметила Мария.

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Напомним, Артур Смольянинов заявил, что готов воевать на стороне Украины и ему наплевать на будущее России. На родине его слова резко осудили. В свою очередь его мать заявила, что его неправильно поняли, а Иван Охлобыстин и вовсе обвинил скандального актёра в рукоприкладстве. Якобы он бил свою бывшую жену — актрису Дарью Мельникову.

* Включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Обложка ©

LIFE / Давид Давашкин

Матвей Константинов

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