Стало известно, кто заменит критиковавшего СВО Назарова в спектакле "Лес"

Актёр Сергей Чонишвили заменит в спектакле "Лес" Дмитрия Назарова, которого уволили из МХТ имени Чехова после резкой критики СВО на Украине. Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале театра. Речь идёт о роли Геннадия Несчастливцева.