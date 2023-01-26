Стало известно, кто заменит критиковавшего СВО Назарова в спектакле "Лес"
Сергей Чонишвили заменит уволенного из театра Назарова в спектакле "Лес"
Актёр Сергей Чонишвили заменит в спектакле "Лес" Дмитрия Назарова, которого уволили из МХТ имени Чехова после резкой критики СВО на Украине. Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале театра. Речь идёт о роли Геннадия Несчастливцева.
"8 февраля роль Геннадия Несчастливцева в спектакле "Лес" впервые исполнит заслуженный артист РФ Сергей Чонишвили", — сказано в публикации.
Ранее Лайф сообщал, что народного артиста РФ Дмитрия Назарова вместе с его супругой Ольгой Васильевой уволили из МХТ имени Чехова. Это произошло после беседы с художественным руководителем театра Константином Хабенским. Назарова уволили из-за его негативной оценки спецоперации и антироссийский настрой.
Wikipedia / Svklimkin