Тарасова — об участии россиян в Азиатских играх: Нас не каждый день куда-то приглашают

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова посоветовала российским спортсменам принять предложение Олимпийского совета Азии и поучаствовать в Континентальных играх. Своим мнением она поделилась с изданием "Спорт-Экспресс" .

"Для нас практика соревнований сейчас имеет значение. Я уверена, что нам надо принять это приглашение. Нас не каждый день куда-то приглашают", — заметила Тарасова.