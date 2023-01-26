Тарасова — об участии россиян в Азиатских играх: Нас не каждый день куда-то приглашают
Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова посоветовала российским спортсменам принять предложение Олимпийского совета Азии и поучаствовать в Континентальных играх. Своим мнением она поделилась с изданием "Спорт-Экспресс".
По мнению наставницы целого ряда знаменитых спортсменов, это станет отличной возможностью получить соревновательную практику.
"Для нас практика соревнований сейчас имеет значение. Я уверена, что нам надо принять это приглашение. Нас не каждый день куда-то приглашают", — заметила Тарасова.
Лайф уже рассказывал, что Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил спортсменам из России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх. Соревнования пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. А ранее мы писали о том, что Международный олимпийский комитет предложил допустить до соревнований только тех спортсменов из РФ, которые не поддерживают спецоперацию на Украине.
ТАСС / Сергей Бобылев