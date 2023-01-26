В Якутске "моя ужасная няня" била детей и вместо работы снимала тиктоки

Следователи в Якутске завели уголовное дело в отношении няни, избившей детей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале. Женщина приглядывала за детьми с 9 по 21 января 2023 года, при этом она не раз занималась рукоприкладством, а вместо работы снимала тиктоки.

Видео с одним из таких инцидентов оказалось в распоряжении Лайфа. На кадрах видно, что женщина, лёжа на кровати, с криками и матом подзывает к себе двухлетнего мальчика. Она резко дёргает ребёнка за руку и бьёт по голове, после этого начинает снимать шнурок с его шеи. Своими действиями женщина довела малыша до слёз, а четырёхлетний брат пострадавшего даже сделал мальчику замечание.

В Якутске няня избила ребёнка. Видео © LIFE

"Из личной неприязни [женщина] наносила удары руками по голове, спине, ягодицам, причиняя детям физическую боль", — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Сама няня призналась, что била детей "в целях воспитания", а матери просто не понравилось, как она сняла шнурок с ребёнка, наорала матом и ударила его.