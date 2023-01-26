"Наша общая боль": Путин напомнил, что большинство убитых нацистами евреев были гражданами СССР
Путин: Россия делает всё, чтобы преступления нацистов не повторялись
Лидер РФ Владимир Путин в ходе встречи с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой заявил, что страна выступает против того, чтобы преступления нацистов в отношении евреев были преданы забвению, и делает всё, чтобы подобное не повторилось.
Путин: Россия делает всё, чтобы преступления нацистов не повторились. Видео © LIFE
"Мы с вами встречаемся в преддверии Международного дня памяти жертв холокоста, героев сопротивления. Из всех уничтоженных нацистами евреев большинство как раз были гражданами Советского Союза, и это наша общая боль. Мы категорически против предания забвению преступлений подобного рода, которые не имеют срока давности. И проводим такую политику, чтобы ничего подобного в истории человечества больше никогда не повторилось", — отметил российский лидер.
Путин также обратил внимание, что знает позицию Израиля и Федерации еврейских общин России относительно роли и значения Красной Армии в победе над нацизмом, и подчеркнул, что для народа РФ это имеет большое значение.
Ранее же ФСБ рассекретила документы об убийствах поляками и немцами узников концлагеря Аушвиц в Освенциме. Оказалось, что гитлеровцы использовали метод "товарищеской полиции", заставляя исполнять функции надзирателей заключённых, согласившихся сотрудничать с нацистами.
Официальный сайт Президента России