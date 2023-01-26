Юный геймер случайно "украл" с карты отца 350 тысяч, пытаясь прокачать аккаунт в игре

В Москве 10-летний школьник захотел "бесплатно" прокачать аккаунт в любимой мобильной игре, однако попался на развод мошенников и случайно украл у отца круглую сумму. Как стало известно Лайфу, юный геймер очень любит игру Standoff 2, а отец поддерживает увлечение, иногда спонсируя покупки внутриигровой валюты.

Однажды мальчик захотел прокачать аккаунт и нашёл телеграм-канал, который предлагал "бесплатно" по промокоду приобрести необходимое. Для этого нужно было всего лишь скинуть фото банковских карт и коды из поступивших СМС. Недолго думая, школьник отправил данные кредитки отца. Неладное заподозрила мама мальчика, когда увидела как сын сидит в комнате с двумя телефонами. Она позвала супруга, чтобы тот поговорил с ребёнком, однако практически прямо во время беседы с карты мужчины стали списываться деньги. В результате нескольких переводов отец геймера лишился 350 тысяч рублей.

Сам мальчик во всём сознался родителям, но злоумышленники к тому моменту уже удалили переписку с жертвой. Полиция проводит проверку.