Великая сила России заключается в её истории, которой все жители страны могут по праву гордиться. Об этом заявил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко в ходе конференции "Сила — в знании!".

"Великая сила России в тысячелетней истории. В истории, которой мы можем по праву гордиться. Сегодня — канун 27 января — Дня полного снятия блокады Ленинграда. Это великий подвиг силы духа, воли нашего народа в истории государства. И такой же пример стойкости показала совсем юная, но удивительно мужественная Настя Елсукова — наш военный корреспондент", — сказал он.

По его словам, Елсукова уже рвётся на передовую, хотя получила тяжёлое ранение ноги. Ей восхищаются даже профессиональные военные. Молодые россияне делают множество подвигов в зоне спецоперации на Украине, и они сопоставимы с теми, что совершали их деды и прадеды в борьбе с фашизмом.

"Поэтому это тоже про будущее. Это про защиту истории, но это про будущее", — подчеркнул Кириенко.