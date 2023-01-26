WSJ: США требуют от Турции прекратить обслуживать рейсы российских авиакомпаний

США оказывают давление на Турцию, чтобы добиться запрета полётов российских авиакомпаний на самолётах американского производства, в частности, речь идёт о лайнерах компании Boeing. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ходом переговоров.

По словам собеседников издания, помощник министра торговли США Теа Розман-Кендлер в ходе декабрьского визита в Анкару предупредила, что туркам могут грозить штрафы и даже тюремное заключение в Штатах за предоставление услуг по ремонту и дозаправке самолётов американского производства, летающих в Россию, Белоруссию и обратно.