WSJ: США требуют от Турции прекратить обслуживать рейсы российских авиакомпаний
США оказывают давление на Турцию, чтобы добиться запрета полётов российских авиакомпаний на самолётах американского производства, в частности, речь идёт о лайнерах компании Boeing. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ходом переговоров.
По словам собеседников издания, помощник министра торговли США Теа Розман-Кендлер в ходе декабрьского визита в Анкару предупредила, что туркам могут грозить штрафы и даже тюремное заключение в Штатах за предоставление услуг по ремонту и дозаправке самолётов американского производства, летающих в Россию, Белоруссию и обратно.
Журналисты полагают, что попытка надавить на Турцию продемонстрирует, смогут ли Штаты и их союзники преуспеть в долгосрочной изоляции России или та продолжит экономическую деятельность с помощью третьих стран.
Ранее Лайф сообщал, что в России завершились стратегические испытания среднемагистрального пассажирского борта МС-21. Узкофюзеляжный лайнер уже ждут в "Аэрофлоте". Авиакомпания планирует заключить контракт на поставку 300 таких самолётов.
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