В Госдуме поддержали идею о запрете абортов без согласия мужа, но призвали её доработать

Первый зампред Комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая поддержала предложение РПЦ о запрете абортов без согласия мужа, но призвала доработать его. Слова парламентария приводит издание "Газета.ru".

"Здесь совершенно правильное направление мысли. Вот что смущает. А если папы нет, а если папа не знает, а если не помнит, и так далее. Ситуации бывают разные", — отметила Буцкая.

По словам депутата, мужчина играет далеко не последнюю роль в принятии женщиной решения об аборте. К примеру, если спутник будет всячески поддерживать возлюбленную, то она уж точно не захочет прерывать незапланированную беременность. Примечательно, что уже несколько лет подряд аборты являются главной причиной смерти во всём мире. Поэтому мера, которую предлагает РПЦ, нужна для того, чтобы предотвратить эту проблему, резюмировала Буцкая.