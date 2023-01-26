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26 января, 13:28

Хоркина посоветовала российским спортсменам принять участие в Азиатских играх

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина в беседе с телеканалом "Звезда" посоветовала российским спортсменам принять предложение Олимпийского совета Азии и поучаствовать в Континентальных играх.

"Здесь надо только сказать: пусть МОК продолжает изучать (возможность участие спортсменов из России в Олимпийских играх. — Прим. Лайфа), а если Азия пригласила наших, то ребятам надо ехать и выступать", — отметила Хоркина.

Она добавила, что спортсмену на любом уровне, в том числе и юниорам, крайне важна соревновательная практика, а потому атлетам стоит принять приглашение азиатской стороны и отправиться на Игры.

МОК назвал условия допуска российских спортсменов до соревнований

МОК назвал условия допуска российских спортсменов до соревнований

Ранее Лайф рассказывал, что Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил спортсменам из России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх.

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ТАСС / Егор Алеев

Артур Белкин
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