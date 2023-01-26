Хоркина посоветовала российским спортсменам принять участие в Азиатских играх

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина в беседе с телеканалом "Звезда" посоветовала российским спортсменам принять предложение Олимпийского совета Азии и поучаствовать в Континентальных играх.

"Здесь надо только сказать: пусть МОК продолжает изучать (возможность участие спортсменов из России в Олимпийских играх. — Прим. Лайфа), а если Азия пригласила наших, то ребятам надо ехать и выступать", — отметила Хоркина.

Она добавила, что спортсмену на любом уровне, в том числе и юниорам, крайне важна соревновательная практика, а потому атлетам стоит принять приглашение азиатской стороны и отправиться на Игры.