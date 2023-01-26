Диетолог предупредила о негативных последствиях перехода на растительное питание

Переход на растительное питание может помочь снизить уровень холестерина, нормализовать давление, а также улучшить пищеварение, но при этом появляется дефицит важнейших элементов, что крайне опасно для здоровья. Об этом в беседе с изданием "Газета.ru" предупредила диетолог-терапевт Светлана Павличенко.

По словам медика, заметные изменения при переходе на растительное питание происходят уже через неделю. В частности, улучшится настроение, а также в целом уменьшится риск развития клинической депрессии. Через две недели, как отметила специалист, нормализуется давление и снижается уровень холестерина, а спустя месяц начнёт очищаться кожа.

"Тем не менее, несмотря на явные плюсы, существует ряд ограничений, который важно учитывать при переходе исключительно на растительную диету. Поэтому рекомендуется не отказываться полностью от животных продуктов, а соблюдать баланс", — подчеркнула диетолог.

Так, полный отказ от животных продуктов грозит недостатком витаминов, к примеру В12, также человек может столкнуться с дефицитом кальция, из-за чего развивается остеопороз. Кроме того, может не хватать необходимого для хорошей работы иммунной системы цинка и железа, дефицит которого чреват возникновением анемии, резюмировала Павличенко.