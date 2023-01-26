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26 января, 12:43

Медик перечислил самые распространённые болезни среди переживших блокаду Ленинграда

Врач Доценко назвал заболевания сердца и сосудов самыми распространёнными у блокадников

На здоровье жителей блокадного Ленинграда сильно повлияли пережитые трудности, эти люди больше всего подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Об этом рассказал заместитель начальника Госпиталя для ветеранов войн по организационно-методической работе, кандидат медицинских наук, врач первой категории Евгений Доценко.

Он отметил, что для блокадного поколения характерно раннее развитие заболеваний, а также частые осложнения и более тяжёлое течение болезни.

"Первое место по частоте проявлений занимают сердечно-сосудистые заболевания (артериальная гипертензия, атеросклероз коронарных сосудов и др.), затем идут заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь, гастрит, холецистит), цереброваскулярная патология. Блокада повлияла на раннее возникновение таких заболеваний, как сахарный диабет, ожирение, желчнокаменная болезнь", — рассказал врач в беседе с газетой "Петербургский дневник".

На развитие этих болезней повлияли голод, холод и психоэмоциональный прессинг, которые переживали блокадники. У этих людей гораздо чаще возникают осложнённые формы атеросклероза аорты, коронарных и мозговых артерий. У мужчин, переживших блокаду в возрасте до 11 лет, также часто регистрировали инфаркты миокарда, инсульты. Для женщин же более характерно развитие сахарного диабета.

По словам Доценко, сейчас в Санкт-Петербурге живёт около 55,5 тысячи блокадников. За прошлый год в Госпитале для ветеранов войн прошли лечение 5847 жителей блокадного Ленинграда.

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Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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