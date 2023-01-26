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26 января, 12:30

Стрелков отреагировал на предложение Пригожина о вступлении в "Вагнер"

Гиркин-Стрелков ответил Пригожину: Готов рассмотреть предложение вагнеровцев на переговорах с военными ЧВК

Игорь (Гиркин) Стрелков отреагировал на предложение руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина пополнить штурмовые отряды в зоне специальной военной операции. Ответный пост появился в четверг в его телеграм-канале. Стрелков отметил, что предложения подобного рода не должны делаться публично, но сам он готов поучаствовать в переговорах в приемлемом для него формате.

"Пока я никаких конкретных предложений не получил, могу только сказать, что готов буду их рассмотреть в вышеуказанном варианте нормальных деловых переговоров с военными сотрудниками ЧВК. Ни более ни менее", отметил Гиркин.

Он добавил, что его номер телефона "известен половине медиахолдингов" России, и Пригожин мог бы ему позвонить, а не приглашать в ЛНР "только для того, чтобы выслушать предложения".

Как на Западе реагируют на тактику ЧВК "Вагнер"

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Напомним, что ранее Пригожин пригласил Стрелкова в "Вагнер", чтобы доказать "правильность позиции" на передовой и продемонстрировать весь свой боевой опыт. При этом глава ЧВК не стал скрывать, что у командиров подразделения есть негативное отношение к Стрелкову.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Марина Калегина

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