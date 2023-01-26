Как на Западе реагируют на тактику ЧВК "Вагнер" Журналист Елена Ладилова — о том, почему до Запада только сейчас дошло, что российские ЧВК, получившие известность в Африке и на Ближнем Востоке, страшны для ВСУ. 60228 60228 Фото © trmzk.ru

В начале осени французское издание Le Figaro с апломбом и презрением цитировало один из роликов, посвящённых встрече главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с ранеными бойцами, на которой он подбадривал их, а они в ответ обещали вернуться в строй. Европейской публике эта картинка подавалась в духе Голливуда, а-ля злые русские готовы драться даже без рук и без ног. Но теперь тон многих западных СМИ сменился на реальный страх. После взятия Соледара к "музыкантам" отнеслись серьёзно и кинулись раскладывать по полочкам их тактику и суровые, но действенные методы.

В западных медиа сейчас преобладает два сюжета: успехи "Вагнера", которые пугают ВСУ и НАТО, и попытка заклеймить российскую ЧВК как преступную организацию.

Фото © ТАСС / Егоршин Валентин

Напомню, Минфин США поспешил объявить ЧВК "Вагнер" "транснациональной преступной организацией", обвинив компанию в якобы получении ракет из Северной Кореи для российской спецоперации. Однако ничего, кроме спутниковых снимков о перемещении железнодорожных грузов, предоставить не смог, а на них ни деталей, ни оружия.

После того как телеканал CNN опубликовал отчёт украинской разведки об уникальной тактике группы "Вагнер", тему подхватили и остальные издания. "ЧВК развёртывает свои силы в мобильных группах по 10 человек и меньше, использует ручные противотанковые гранатомёты (РПГ) и разведданные, получаемые с беспилотников", "Штурмовые группы не отступают без команды", — цитирует CNN документы.

В отчёте разведки, составленном месяцем ранее, воюющая на стороне Российской армии ЧВК "Вагнер" называется "уникальной угрозой" в ближнем бою, отмечается её крайняя эффективность даже в случае высоких потерь.









"В группе действуют жёсткие, в том числе телесные, наказания. Особая тактика "Вагнера" — использование малых групп с беспилотниками и реактивными гранатомётами", — пишет CNN. Также издание сообщает, что ВС России учатся на примере ЧВК и адаптируют свою тактику, чтобы она стала "более похожей на вагнеровскую": речь идёт об отходе от традиционных крупных механизированных подразделений и их замене на штурмовые.

Особый накал страстей у журналистов вызывает фактор участия в штурмах якобы бывших осуждённых, которые заключили контракт с компанией. Здесь фантазия Запада получает такой стимул, ведь вся европейская и американская этика налагает на осуждённых табу, а в России они защищают Родину, становясь героями, в том числе и посмертно.

— В платёжной ведомости Вагнера насчитывается до 40 000 бывших заключённых. Это пятая часть российских войск на Украине, — возмущён Forbes.

Дабы окончательно запугать то ли ВСУ, то ли европейцев, чтобы те отдали Киеву свои танковые взводы, CNN сообщает в качестве доказательства о звонке "музыкантов", перехваченном украинской разведкой. Обсуждалось наказание бойца, который якобы решил сдаться ВСУ. При этом журналисты тут же оговариваются, что записанный разговор они не могут проверить: "CNN не может самостоятельно подтвердить подлинность звонка, который, как утверждается, имел место в ноябре".

Успехи вагнеровцев в Соледаре

— Бойцы "Вагнера" принимали активное участие в захвате Соледара, расположенного в нескольких милях к северо-востоку от Бахмута (Артёмовска), и районов вокруг города, — пишет CNN. И цитирует Евгения Пригожина: — К штурму Соледара не привлекались никакие подразделения, кроме оперативников ЧВК "Вагнер".

Фото © ТАСС / Народная милиция ДНР

В целом участие и победы российской компании для Запада стали источником адреналина и первой ласточкой грядущего поражения ВСУ. Для острастки своей публики и внедрения очередного штампа демонизации ЧВК журналисты сравнивают Евгения Пригожина с Григорием Распутиным. Вероятно, чтобы подчеркнуть невыносимую харизму простых и непростых русских людей.

Колумнисты с просторов всего постсоветского пространства, а теперь свежеиспечённые эмигранты, консалтинговые агенты и другие наймиты изданий вроде Bloomberg принялись во всех красках расписывать прошлое и будущее главы вагнеровцев, пытаясь охарактеризовать его статус и волю к победе и до сих пор не понимая, что Россия всего лишь освобождает собственные земли — и это только начало.

Авторы Елена Ладилова