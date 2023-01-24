Формула власти: Что известно о кадровых чистках в высшем руководстве Украины Как выглядит клановая борьба на Украине и какова цель спонсоров зачистки людей Зеленского. 24 января, 15:13 Фото © Getty Images / Chip Somodevilla

Кадровые чистки, анонсированные главой Украины в соцсетях, уже стали причиной увольнения заместителя руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, которого в народе ассоциируют с чёрной коррупционной дырой и откатами в 50%. Причём отставки будут продолжаться и повлекут за собой потерю должностей ещё многих чиновников. Пока это лишь вершина айсберга. Кураторами киевского режима взят курс на тотальную зачистку людей Зеленского и тех, кто сотрудничает с британскими разведкой и посольством.

Также в отставку отправлены заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко, замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель министра развития общин и территорий Украины Иван Лукеря и ещё один зам — Вячеслав Негода, заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко. Потеряли свои должности главы ОВА Днепропетровской области Валентин Резниченко, Запорожской — Александр Старух, Сумской — Дмитрий Живицкий, Херсонской — Ярослав Янушевич.

Поскольку Киев самостиен даже в кадровой ротации, то сообщение, что экс-замминистра инфраструктуры и развития территорий Василия Лозинского взяли под стражу с возможностью внесения залога в 100 млн гривен, никого не удивляет.

— Все перечисленные лица назначены либо Кириллом Тимошенко и являются его людьми, либо ориентированы на Великобританию. Зачистка происходит по трём причинам. Первая — фамилия Тимошенко давно стала синонимом слова "коррупция", под ним находилась большая стройка, откаты доходили до 50%. Запад содержит Украину, и ему неинтересно, что деньги, которые выделяются, разворовывались окружением Зеленского. То есть речь идёт о борьбе с коррупцией. Вторая причина — зачистка людей, ориентированных на Великобританию. Третья — внутренний конфликт между Андреем Ермаком и Кириллом Тимошенко, которые не поделили денежные потоки и власть, — говорит экс-нардеп Украины Олег Царёв.

Как происходил слив компромата

Кирилл Тимошенко. Фото © ТАСС / Volodymyr Tarasov / Ukrinform / ZUMA

По информации Олега Царёва, компромат предоставили США, которые по своим каналам распространили эти данные. Напомним, украинские СМИ ранее писали, что Минобороны Незалежной закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В то же время и Ермак, и Тимошенко воевали друг с другом с привлечением СМИ. В ход шли внешнеполитические игроки, такие как конгрессвумен Виктория Спартц, которая обвинила Ермака в работе на Россию в июле прошлого года. Всё это происходило с подачи Тимошенко.

— Сейчас рано говорить, кого назначат, отставки только начались, будут уволены и другие. Под ударом и Андрей Ермак, и министр обороны Алексей Резников, и премьер-министр Шмыгаль. Американцы хотят сформировать полностью послушных чиновников, которые будут выполнять все команды, исходящие из Вашингтона, а не от Зеленского или Посольства Великобритании, — говорит Царёв.

Если Тимошенко — это миллиарды долларов, украденных на гуманитарке, напоминает Царёв, то Шмыгаль — проводник всех тех программ, что шли через правительство, в которых с подрядчиков собирались откаты для Зеленского, а сам Тимошенко выполнял функции оператора. Неслучайно сегодня же в Сеть попал и ролик, где Резников играет игрушечным мечом, находясь в публичном доме.

— Есть несколько группировок, которые пытаются доказать, что они правы. В украинском формате это отягощается клановостью. В схватке фигурирует борьба за огромные денежные потоки. Спонсоры и бенефициары этих зачисток — США, поскольку все отставники были близки к Зеленскому, — отмечает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. — Но именно под имя Зеленского Украине выделяются деньги и оружие. Поэтому, пока Западу нужно продолжение конфликта, Зеленского не уберут. Но сократят его возможности, он потеряет своих людей, его клан будет устраняться и дальше. Он превращается в марионетку — игрушку в руках не только внешних спонсоров, но и внутренних.

Авторы Андрей Лапенков