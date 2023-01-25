Почему Арестович "переобулся" и теперь критикует Украину В последнее время экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович отметился скандальными и непатриотичными заявлениями. В какую игру он играет и как с этим связаны США? 36992 36992 Алексей Арестович. Фото © Wikipedia / Office of the President of Ukraine

Алексей Арестович недавно подал в отставку после громкого скандала — он разоблачил власти Украины. По его словам, "ракета, попавшая в многоэтажку в Днепре, была сбита ВСУ". На него посыпались проклятия.

Сегодня Арестович покусился на гимн Незалежной, раскритиковав его жертвенность и отсутствие позитива: он представляет собой источник "национальной катастрофы". Советник главы Офиса президента Украины считает, что эта формулировка содержит "национальную смерть, катастрофу" для украинцев. По мнению Никиты Мендковича, гимн — это производственная проблема самого государственного проекта под названием "Украина", который превратился из условно-суверенного государства в территорию, контролируемую марионеточным режимом с 2014 года. По сути, последние девять лет никакой независимой Украины уже нет, она под контролем НАТО.

— Там [в гимне] есть очень любопытные строчки. Звучат они так: души и тела свои положим за свободу. Скажите, в нашем гимне есть хоть какой-нибудь конструктив, какая-нибудь социальная инженерия? Там же есть только "мы положим душу и тело", и что дальше? — задаётся вопросом Арестович.

Эксперты считают, что Арестович начал, что называется, топить Украину, потому что за ним стоит Вашингтон. К его фигуре могут вернуться после проигрыша Украины на поле боя. Сейчас это параллельный проект, который может потребоваться США, если Россия согласится остановить СВО.

Уход Арестовича и его признание в эфире телеграм-каналов, что всю прошедшую войну он лгал и не верит в победу, что он понимает: ответственность за гибель мирного населения несут ВСУ, также вызвали большой резонанс и провоцируют более глубокие чистки в офисе президента, считает глава "Евразийского аналитического клуба" Никита Мендкович.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ракета, попавшая в многоэтажку в Днепре, была сбита ВСУ. Видео © t.me / MDK

— Арестович — талантливый политтехнолог, пиарщик и актёр, известный блогер, который закончил курсы по психологии и знает, как общаться с аудиторией. Он отлично понимает, что и когда нужно говорить. Кроме того, известен своей беспринципностью. У него нет собственной чёткой позиции по любому вопросу, и он подстраивается под любую политическую конъюнктуру. В 2004 году он выступал категорически против "оранжевого Майдана", с его тогдашним другом Корчинским они вместе приезжали в Москву и рвали тельняшки на груди, предлагая Москве и Киеву объединиться против Запада. Для этого они предлагали создать некий проект. Затем в 2014 году Арестович поддержал Майдан и уже всплыл как военный эксперт, уверявший, что он воевал, — комментирует политтехнолог Дмитрий Родионов.

Родионов напоминает: буквально летом Арестович заявил, что готов пойти в президенты с оговоркой, если это не будет мешать президентским амбициям Зеленского: — Нужно понимать, что человек имеет серьёзные политические амбиции либо является проектом внешних сил, которые делают на него ставку и могут попытаться его раскрутить если не на должность главы страны, то как минимум на голос пророссийской части граждан Украины.

— Учитывая, что Запад может параллельно прорабатывать сценарий заморозки конфликта, Арестович, не являясь российским политиком, может быть выдвинут на роль такого квазиполитика, предложенного жителям восточной части Украины. То есть его могут готовить на роль лидера для русскоязычной части Украины, которая не поддерживает Россию. Так как для русскоязычной части населения неприемлемо поддерживать политиков, которые придерживаются бандеровской идеологии, — резюмирует Родионов.

Фото © Wikipedia / Wadco2

В итоге Зеленский останется один. Но это судьба всех предателей своего народа. Арестович сделал много для геноцида русского и украинского народов, сотрудничал с преступным режимом, и его в любом случае ждёт суд, как и других преступников по итогам военной кампании, подчёркивает Никита Мендкович.

Авторы Андрей Лапенков