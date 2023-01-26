"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 января, 12:29

В российских салонах закончились автомобили Lada Xray

Автомобили Lada Xray закончились у российских автодилеров, в наличии таких машин сейчас нет. Об этом РИА "Новости" сообщили в ассоциации "Российские автомобильные дилеры".

"Автомобилей Lada Xray у дилеров в целом не осталось", — заявили в пресс-службе организации.

Любопытно, но нет данной модели и на сайте компании. Это может быть связано с высокой долей импортируемых компонентов, поэтому АвтоВАЗ не планировал возобновлять выпуск Xray.

Автоэксперт рассказал, на какие машины стоит обратить внимание в 2023 году

Автоэксперт рассказал, на какие машины стоит обратить внимание в 2023 году

Ранее Лайф рассказывал, как в конце декабря 2022 года в продажу поступили первые автомобили "Москвич", которые были собраны на бывшем заводе Renault.

Обложка ©

LIFE / Марат Абулхатин

Артур Белкин
  • Новости
  • ladaxray
  • Экономика
  • Авто

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров