В российских салонах закончились автомобили Lada Xray
Автомобили Lada Xray закончились у российских автодилеров, в наличии таких машин сейчас нет. Об этом РИА "Новости" сообщили в ассоциации "Российские автомобильные дилеры".
"Автомобилей Lada Xray у дилеров в целом не осталось", — заявили в пресс-службе организации.
Любопытно, но нет данной модели и на сайте компании. Это может быть связано с высокой долей импортируемых компонентов, поэтому АвтоВАЗ не планировал возобновлять выпуск Xray.
Ранее Лайф рассказывал, как в конце декабря 2022 года в продажу поступили первые автомобили "Москвич", которые были собраны на бывшем заводе Renault.
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LIFE / Марат Абулхатин