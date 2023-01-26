В российских салонах закончились автомобили Lada Xray

Автомобили Lada Xray закончились у российских автодилеров, в наличии таких машин сейчас нет. Об этом РИА "Новости" сообщили в ассоциации "Российские автомобильные дилеры".

"Автомобилей Lada Xray у дилеров в целом не осталось", — заявили в пресс-службе организации.

Любопытно, но нет данной модели и на сайте компании. Это может быть связано с высокой долей импортируемых компонентов, поэтому АвтоВАЗ не планировал возобновлять выпуск Xray.