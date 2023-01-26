Генпрокуратура признала нежелательной в РФ компанию-владельца издания "Медуза"

Напомним, что портал "Медуза" пополнил список СМИ-иноагентов на сайте российского Минюста 23 апреля 2021 года. Зарегистрированное в Латвии русскоязычное интернет-издание, созданное бывшим главным редактором Lenta.ru Галиной Тимченко, обязали маркировать материалы. Также в 2022 году "Медузу" исключили из кремлёвского пула. Дмитрий Песков объяснил это тем, что это медиа перестало быть российским и не имеет аккредитации МИД как зарубежное.