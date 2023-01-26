"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 января, 12:28

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ компанию-владельца издания "Медуза"

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность латвийской Medusa Project (владелец издания "Медуза")*, так как компания несёт угрозу основам конституционного строя России.

"Установлено, что её деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", — сообщили в ГП.

Комика Слепакова просят признать иноагентом из-за песни о смерти русского солдата

Комика Слепакова просят признать иноагентом из-за песни о смерти русского солдата

Напомним, что портал "Медуза" пополнил список СМИ-иноагентов на сайте российского Минюста 23 апреля 2021 года. Зарегистрированное в Латвии русскоязычное интернет-издание, созданное бывшим главным редактором Lenta.ru Галиной Тимченко, обязали маркировать материалы. Также в 2022 году "Медузу" исключили из кремлёвского пула. Дмитрий Песков объяснил это тем, что это медиа перестало быть российским и не имеет аккредитации МИД как зарубежное.

* Издание внесено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Почуев

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров