Генпрокуратура признала нежелательной в РФ компанию-владельца издания "Медуза"
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность латвийской Medusa Project (владелец издания "Медуза")*, так как компания несёт угрозу основам конституционного строя России.
"Установлено, что её деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", — сообщили в ГП.
Напомним, что портал "Медуза" пополнил список СМИ-иноагентов на сайте российского Минюста 23 апреля 2021 года. Зарегистрированное в Латвии русскоязычное интернет-издание, созданное бывшим главным редактором Lenta.ru Галиной Тимченко, обязали маркировать материалы. Также в 2022 году "Медузу" исключили из кремлёвского пула. Дмитрий Песков объяснил это тем, что это медиа перестало быть российским и не имеет аккредитации МИД как зарубежное.
* Издание внесено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
ТАСС / Михаил Почуев