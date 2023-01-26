Пластический хирург перечислил операции, которые помогли Киркорову вернуть молодость

Эстрадный певец Филипп Киркоров выбрал три определённые процедуры, чтобы вернуть молодость, одну из них только предстоит сделать. Подробнее об этом в беседе с kp.ru рассказал пластический хирург Владимир Плахотин.

Первая процедура — эндоскопический височный лифтинг. По словам специалиста, с возрастом лицо, в том числе и веки, как будто падает, из-за чего взгляд становится будто исподлобья. Так, Киркорову восстановили лоб, брови, височную часть, а также подтянули зону под глазами и щёчную область. В ходе этого лифтинга делаются три разреза по 1,5–2 см на волосистой части лба и висков, а потом через них врач эндоскопом отделяет мышцы от надкостницы для освобождения мышечной ткани и её подтягивания, объяснил Плахотин.

Киркоров сделал также блефаропластику нижних век и чек-лифтинг. Об этом говорит прекрасное состояние нижней части орбиты, отмечает специалист. Таким образом, у певца получились "идеальные брови, лоб и нижние веки, благодаря чему глаза распахнулись". А ещё ожидается пластика верхних век, но сейчас её делать нельзя, поскольку после эндоскопии должно пройти время, чтобы понять, на сколько поднимутся брови.

"У Филиппа есть небольшая грыжа на верхних веках — скорее всего, её вытянут и перераспределят вдоль века, чтобы не было западания, и "подберут" излишки кожи. Думаю, в ближайшее время мы увидим результат этой процедуры", — подчеркнул Плахотин.

Он также считает, что певец ещё сделал Vaser-липосакцию, благодаря которой убрал много жира на животе — до четырёх-пяти килограммов. За счёт этой же технологии можно прорисовать и кубики пресса. Суть процедуры заключается в том, что в подкожно-жировую клетчатку вливают определённый раствор, он разрушает жир до состояния кашицы, которую потом убирают.

"Думаю, Филипп Бедросович одновременно делал пластику живота и лица, работали параллельно два специалиста. Лицо, скорее всего, стоило около одного миллиона. Живот — от 1–1,5 миллиона. Так что в три миллиона максимум певец уложился", — считает Плахотин.