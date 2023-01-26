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26 января, 12:33

Пластический хирург перечислил операции, которые помогли Киркорову вернуть молодость

Хирург Плахотин: Эндоскопический височный лифтинг помог Киркорову помолодеть

<p>Киркоров до пластики (слева) и после (справа). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov</p>

Киркоров до пластики (слева) и после (справа). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov

Эстрадный певец Филипп Киркоров выбрал три определённые процедуры, чтобы вернуть молодость, одну из них только предстоит сделать. Подробнее об этом в беседе с kp.ru рассказал пластический хирург Владимир Плахотин.

Первая процедура — эндоскопический височный лифтинг. По словам специалиста, с возрастом лицо, в том числе и веки, как будто падает, из-за чего взгляд становится будто исподлобья. Так, Киркорову восстановили лоб, брови, височную часть, а также подтянули зону под глазами и щёчную область. В ходе этого лифтинга делаются три разреза по 1,5–2 см на волосистой части лба и висков, а потом через них врач эндоскопом отделяет мышцы от надкостницы для освобождения мышечной ткани и её подтягивания, объяснил Плахотин.

Киркоров сделал также блефаропластику нижних век и чек-лифтинг. Об этом говорит прекрасное состояние нижней части орбиты, отмечает специалист. Таким образом, у певца получились "идеальные брови, лоб и нижние веки, благодаря чему глаза распахнулись". А ещё ожидается пластика верхних век, но сейчас её делать нельзя, поскольку после эндоскопии должно пройти время, чтобы понять, на сколько поднимутся брови.

"У Филиппа есть небольшая грыжа на верхних веках скорее всего, её вытянут и перераспределят вдоль века, чтобы не было западания, и "подберут" излишки кожи. Думаю, в ближайшее время мы увидим результат этой процедуры", — подчеркнул Плахотин.

Он также считает, что певец ещё сделал Vaser-липосакцию, благодаря которой убрал много жира на животе — до четырёх-пяти килограммов. За счёт этой же технологии можно прорисовать и кубики пресса. Суть процедуры заключается в том, что в подкожно-жировую клетчатку вливают определённый раствор, он разрушает жир до состояния кашицы, которую потом убирают.

"Думаю, Филипп Бедросович одновременно делал пластику живота и лица, работали параллельно два специалиста. Лицо, скорее всего, стоило около одного миллиона. Живот — от 1–1,5 миллиона. Так что в три миллиона максимум певец уложился", — считает Плахотин.

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Ранее хирург Виктория Блинова перечислила последствия пластики в зрелом возрасте на примере Киркорова. Причём сам возраст не является противопоказанием. Дело лишь в том, что с годами у человека накапливаются хронические заболевания, которые не только влияют на его самочувствие, но и на сам операционный процесс, а также последующую реабилитацию.

Светлана Оперук

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