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26 января, 12:39

В Петербурге запретят продавать зажигалки детям

В Петербурге запретят продавать зажигалки несовершеннолетним из-за "сниффинга"

Комиссия Законодательного собрания Санкт-Петербурга по социальной политике и здравоохранению одобрила запрет на продажу зажигалок и газовых баллончиков детям, сообщили в пресс-службе депутата органа Дениса Четырбока. Документ уже поддержал губернатор Александр Беглов.

"Документ предусматривает установление запрета на розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Речь идёт как о зажигалках, так и о газовых баллончиках. Продавцы обязаны будут спрашивать у покупателей паспорт", рассказали там газете "Петербургский дневник".

За нарушение запрета физических лиц будет ждать штраф на сумму от трёх до пяти тысяч рублей, служебных — от 30 до 50 тысяч, а организациям и вовсе придётся отдать до 300 тысяч. Среди авторов документа числятся также депутаты Валерий Гарнец и Антон Соловьёв. По словам последнего, инициатива связана с распространением среди детей "сниффинга" — одной из форм токсикомании.

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Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов

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