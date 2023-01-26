Россиянам назвали цену приличного вина, ниже которой в бутылке будет только пойло

Сегодня на полках магазинов не бывает некачественных вин, ведь отбирают продукт категорийные менеджеры. А чтобы найти вкусное белое или красное, нужно смотреть на регион и не экономить. Об этом в беседе с РИАМО рассказал винный эксперт, преподаватель школы сомелье Денис Руденко.

Он объяснил, что категорийные менеджеры имеют винное образование, умеют дегустировать и отличать хорошее вино от плохого. Зарплата профессионалов зависит от объёма продаж, от оборота напитков по их категории, поэтому они стараются не допускать плохой алкоголь на полки магазинов. По словам Руденко, минимальная стоимость хорошего и качественного вина составляет 500 рублей.

"Оно может лично вам не понравиться. Это связано с характеристиками самого вина как продукта очень разнопланового, которое производится в разных странах, разных сортов. Вино может быть сделано очень хорошо, но просто не на ваш вкус", — отметил сомелье.

Чтобы выбрать вино по вкусу, нужно запоминать свои предпочтения и обращать внимание на страну производства. Если напиток из определённого региона понравился, то очаруют и другие бутылки оттуда же. Кроме того, сегодня в России вообще нет контрафактного вина, а всё благодаря побутылочной системе учёта в легальной рознице. В настоящий момент все данные соответствуют этикеткам, уточнил Руденко.

"Если даже выбирать по принципу "на что глаз лёг" и не стараться по максимуму сэкономить, то можно быть уверенным, что вы возьмёте хорошее и качественное вино", — подчеркнул он.