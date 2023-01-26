Белоруска Соболенко станет соперницей уроженки Москвы в финале Australian Open
Белорусская теннисистка Соболенко сыграет в финале Australian Open
Пятая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), обыграв представительницу Польши Магду Линнет.
Матч продлился чуть более полутора часов и завершился со счётом 7:6 (7:1), 6:2 в пользу Соболенко. Отметим, что для белорусской спортсменки это будет первый решающий матч турнира Большого шлема в карьере.
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Соперницей Соболенко станет казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая родилась в Москве и долгое время выступала за Россию. В своём полуфинале она была сильнее другой представительницы Белоруссии Виктории Азаренко.
ТАСС / EPA / FAZRY ISMAIL