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26 января, 13:05

Белоруска Соболенко станет соперницей уроженки Москвы в финале Australian Open

Белорусская теннисистка Соболенко сыграет в финале Australian Open

Пятая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), обыграв представительницу Польши Магду Линнет.

Матч продлился чуть более полутора часов и завершился со счётом 7:6 (7:1), 6:2 в пользу Соболенко. Отметим, что для белорусской спортсменки это будет первый решающий матч турнира Большого шлема в карьере.

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Соперницей Соболенко станет казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая родилась в Москве и долгое время выступала за Россию. В своём полуфинале она была сильнее другой представительницы Белоруссии Виктории Азаренко.

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ТАСС / EPA / FAZRY ISMAIL

Артур Белкин

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