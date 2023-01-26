Россиянам посоветовали не запасаться наличкой, чтобы меньше тратить

"Не имеет никакого смысла держать деньги в наличной форме. Это неудобно, это и небезопасно, это и не приносит дохода. <...> Каждый раз, когда деньги в наличной форме, они тратятся быстрее, чем если они лежат на счету в банке или даже на карточке", — сказал эксперт.

По его словам, в вопросе с наличными деньгами играют психологические факторы. Дело в том, что, имея средства в такой форме, человек делает больше импульсивных покупок, а в случае с депозитом в банке, например, нужно прийти в финансовую организацию, снять деньги со счёта, и это не считая очередей. В случае с банковской картой тоже не всё так просто: необходимо узнать наличие денег на ней, а потом ввести пин-код и так далее, объяснил Гинько. Кроме того, наличные легко отдать родственникам, которые, например, попросили помочь, и тогда "деньги могут исчезнуть".