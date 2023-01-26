Лоза призвал бороться с организаторами выступлений артистов, оскорбляющих РФ

Выступления артистов, которые критикуют Россию, можно прекратить, если вести борьбу не с ними, а с организаторами подобных мероприятий. Об этом радио "Комсомольская правда" рассказал певец Юрий Лоза.

"У нас какая-то странная ситуация получается, мы пытаемся бороться с этими артистами вместо того, чтобы бороться с организаторами их концертов. Тут самая простая ситуация: если перестанут организаторы устраивать эти мероприятия, то артисты не будут петь или выступать и сниматься", — отметил он.

В качестве примера Лоза привёл Украину, где невозможно представить выступление, например, Александра Маршала, ведь никто из организаторов даже не будет за это браться из-за запрета властей.