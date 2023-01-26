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26 января, 12:49

Мишустин: Жителям новых территорий с 1 марта начнут начислять пенсии по нормам РФ

С 1 марта жителям ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей начнут начислять пенсии по российским нормам, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Кабмин уже подготовил соответствующий законопроект.

"Значимый законопроект — о пенсионном обеспечении в новых регионах. Он предусматривает, что с 1 марта пенсии для их жителей станут назначаться по заявлениям по российским нормам", сказал он на заседании правительства.

По словам Мишустина, пенсии жителей этих регионов и надбавки к ним будут индексироваться, как и по всей стране.

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Лайф писал о том, как эвакуированные жители освобождённого Соледара могут начать получать российскую пенсию. По словам главы Шахтёрска Александра Шатова, для этого достаточно подать заявление. Оно будет рассмотрено в течение месяца.

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kremlin.ru

Матвей Константинов

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