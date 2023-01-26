Мишустин: Жителям новых территорий с 1 марта начнут начислять пенсии по нормам РФ

С 1 марта жителям ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей начнут начислять пенсии по российским нормам, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Кабмин уже подготовил соответствующий законопроект.

"Значимый законопроект — о пенсионном обеспечении в новых регионах. Он предусматривает, что с 1 марта пенсии для их жителей станут назначаться по заявлениям по российским нормам", — сказал он на заседании правительства.

По словам Мишустина, пенсии жителей этих регионов и надбавки к ним будут индексироваться, как и по всей стране.