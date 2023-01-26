Патриарх Кирилл призвал исключить аборты из перечня услуг частных клиник

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал аборты грехом и призвал исключить их из перечня услуг частных клиник в России. Он также считает необходимым увеличение продолжительности декретного отпуска и помощи в социальной защите женщин, сообщает РИА ФАН.

"Аборт — это горе для женщины", — подчеркнул патриарх.

Патриаршая комиссия также предлагает ввести норму, по которой для аборта по желанию замужней женщины необходимо согласие мужа.