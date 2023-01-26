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26 января, 12:45

Патриарх Кирилл призвал исключить аборты из перечня услуг частных клиник

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал аборты грехом и призвал исключить их из перечня услуг частных клиник в России. Он также считает необходимым увеличение продолжительности декретного отпуска и помощи в социальной защите женщин, сообщает РИА ФАН.

"Аборт — это горе для женщины", — подчеркнул патриарх.

Патриаршая комиссия также предлагает ввести норму, по которой для аборта по желанию замужней женщины необходимо согласие мужа.

Патриарх Кирилл объяснил, почему РПЦ против абортов

Патриарх Кирилл объяснил, почему РПЦ против абортов

Ранее Лайф сообщал, что в Правительстве РФ предложили запретить аборты в возрасте до 18 лет без согласия родителей. Также было вынесено предложение обсудить переименование листа информированного согласия при проведении аборта на "лист сохранения беременности" вместо "листа прерывания беременности".


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Кremlin.ru

Наталья Исакова

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