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26 января, 12:59

Жителям новых регионов РФ станут доступны пособия по беременности и оплата больничных

В систему обязательного социального страхования включат новые субъекты Российской Федерации. Как сообщили в правительстве, готов законопроект, который гарантирует такие выплаты жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Новые регионы РФ включат в систему обязательного соцстрахования. Видео © Telegram / Правительство России

Согласно документу, для жителей новых российских субъектов будет доступна оплата больничных, а также пособия по беременности, родам и уходу за ребёнком до полутора лет. Также граждане смогут получать компенсации при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях.

"Если раньше человеку были назначены такие выплаты в большем размере, до 1 марта они сохранятся в прежнем объёме", — заявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

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Ранее Михаил Мишустин заявил о том, что с 1 марта жителям ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей начнут начислять пенсии по российским нормам.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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