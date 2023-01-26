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26 января, 13:21

Врач рассказал, как можно предупредить развитие рака груди

Хирург Беркис: Женщинам старше 40 лет необходимо обследовать молочные железы раз в год

Чтобы предупредить развитие рака груди, женщинам старше 40 лет необходимо регулярно обследовать молочные железы, заявил хирург-флеболог, лимфолог Владимир Беркис. Особенно это касается тех, у кого есть предрасположенность к онкологии.

Хирург Владимир Беркис — о раке груди. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Женщинам после 40 лет обследования молочных желёз рекомендуется проходить не реже одного раза в год. Женщинам, у которых имеется наследственная предрасположенность к раку молочной железы, обследования нужно начинать раньше и проходить чаще, но это уже зависит от того, какая наследственность", — сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Врач подчеркнул, что раннее обнаружение недуга гарантирует менее инвазивное лечение, что в свою очередь радикально снижает риск лимфостаза (отёка).

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Лайф рассказывал о неожиданном симптоме, который может сказать женщине о наличии онкологии. Так, одним из главных признаков рака шейки матки называется боль в нижней части спины, между тазовыми костями или в нижней части живота.

Обложка ©

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Матвей Константинов
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