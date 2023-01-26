Врач рассказал, как можно предупредить развитие рака груди

Чтобы предупредить развитие рака груди, женщинам старше 40 лет необходимо регулярно обследовать молочные железы, заявил хирург-флеболог, лимфолог Владимир Беркис. Особенно это касается тех, у кого есть предрасположенность к онкологии.

Хирург Владимир Беркис — о раке груди. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Женщинам после 40 лет обследования молочных желёз рекомендуется проходить не реже одного раза в год. Женщинам, у которых имеется наследственная предрасположенность к раку молочной железы, обследования нужно начинать раньше и проходить чаще, но это уже зависит от того, какая наследственность", — сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Врач подчеркнул, что раннее обнаружение недуга гарантирует менее инвазивное лечение, что в свою очередь радикально снижает риск лимфостаза (отёка).