Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о нежелании вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным нужны для того, чтобы Запад дал Киеву ещё больше оружия, без которого страна не смогла бы существовать.

"Этакая психологическая проекция, когда собственный страх воспринимается как созданный извне, присущий кому-то другому. Вот, скажем, очевидное: нелепая опереточная фигурка в зелёной засаленной футболке зависит на 1000% от натовского оружия и западных денег. Без них ни Украина, ни он со своей камарильей не просуществуют и дня. Это существо даже не клоун уже, а просто цирковая собачка, пудель у ног дрессировщика, который тявкает по его хлопку в ладоши. Всем это понятно", — заметил Медведев в телеграм-канале.

Выпады Зеленского в адрес президента России — это попытка показать всем свою важность на мировой арене и масштаб "фигуры вселенского масштаба". Однако данная психологическая проблема очень скоро может превратиться в психиатрическую, а кажущиеся бессмысленными заявления преследуют только лишь одну цель.

"Они служат обоснованием для новых подачек: "Давайте, скорее уже принимайте решения. Я жив пока и всех контролирую вокруг. Дайте оружия и бабла ещё, и побольше, ведь наш враг непонятен, коварен и опасен. Но я не сдамся врагу, я очень-очень сильный, никаких переговоров, никаких контактов. И вообще. Враг меня уже почти боится", — продолжил Медведев.