Режиссёр российско-немецкого фильма со Швайгером открестился от работы в РФ после скандала
Режиссёр Томас Ян требует удалить упоминания его имени из российского фильма "Шпион"
Режиссёр Томас Ян (слева), продюсер Александр N (справа). Фото © N films
Работавший над российским фильмом "Шпион" немецкий режиссёр Томас Ян теперь не хочет быть причастным к картине. Это произошло из-за скандала в Германии в связи с его участием в проекте. Об этом сообщила кинокомпания N Films, которая занимается производством фильма.
Совсем недавно немец активно сотрудничал с командой и готовился к съёмкам. Но после давления со стороны немецких СМИ он потребовал удалить упоминания его имени из всех источников и даже пригрозил судом. Он указал, что не хочет быть причастным к фильму, "который связан с Россией".
"У нас есть документы, подтверждающие участие Томаса Яна в качестве режиссёра проекта "Шпион", и закон на нашей стороне, но мы не хотим портить отношения и временно удалили упоминания о нём", — прокомментировал ситуацию продюсер фильма Александр N.
Он также добавил, что компания не хочет вражды с режиссёром и склоняется к мирному решению конфликта. Александр предположил, что Яну нужно время, чтобы он "немного успокоился".
Одним из самых известных фильмов Томаса Яна является культовый "Достучаться до небес". Кроме него в работе над российской картиной был задействован популярный немецкий актёр Тиль Швайгер. Сейчас он отказывается выходить на связь с командой и прессой, уточнили в компании.
Ранее Лайф писал о том, что по сюжету Швайгер должен сыграть Хорста Каснера — отца бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.
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