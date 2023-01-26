Режиссёр российско-немецкого фильма со Швайгером открестился от работы в РФ после скандала

Работавший над российским фильмом "Шпион" немецкий режиссёр Томас Ян теперь не хочет быть причастным к картине. Это произошло из-за скандала в Германии в связи с его участием в проекте. Об этом сообщила кинокомпания N Films, которая занимается производством фильма.

Совсем недавно немец активно сотрудничал с командой и готовился к съёмкам. Но после давления со стороны немецких СМИ он потребовал удалить упоминания его имени из всех источников и даже пригрозил судом. Он указал, что не хочет быть причастным к фильму, "который связан с Россией".

"У нас есть документы, подтверждающие участие Томаса Яна в качестве режиссёра проекта "Шпион", и закон на нашей стороне, но мы не хотим портить отношения и временно удалили упоминания о нём", — прокомментировал ситуацию продюсер фильма Александр N.

Он также добавил, что компания не хочет вражды с режиссёром и склоняется к мирному решению конфликта. Александр предположил, что Яну нужно время, чтобы он "немного успокоился".

Одним из самых известных фильмов Томаса Яна является культовый "Достучаться до небес". Кроме него в работе над российской картиной был задействован популярный немецкий актёр Тиль Швайгер. Сейчас он отказывается выходить на связь с командой и прессой, уточнили в компании.