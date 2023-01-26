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Регион
Опубликовано 26 января 2023, 14:02
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Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону СВО

Сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду", писатель Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону спецоперации для выполнения боевых задач. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе Прилепина.

Там напомнили, что писатель "начинал свою службу в составе ОМОНа, именно поэтому было принято решение заключить контракт о военной службе с Росгвардией". Все структуры Захара Прилепина, в том числе фонд, продолжат работу и будут оказывать всестороннюю поддержку СВО.

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А ранее в зону спецоперации отправился актёр Михаил Мамаев, известный по фильму "Виват, гардемарины!". Снимок с оружием и на фоне танков в окружении бойцов ВДВ он опубликовал в социальной сети. Известно, что 56-летний Мамаев из семьи военных и несколько лет провёл в интернате для детей военнослужащих под Красногорском. В качестве кого он отправился на фронт, не уточняется.

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ТАСС / Максим Григорьев

Александра Вишнякова
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