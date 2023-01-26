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26 января, 14:03

Полиция Румынии обнаружила дрейфующую мину возле пляжа

Румынская пограничная полиция обнаружила дрейфующую морскую мину возле пляжа в городе Сфынту-Георге. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

"26 января группа водолазов — сотрудников пограничной полиции из береговой охраны — во время выполнения специальной патрульной миссии в районе города Сфынту-Георге заметила подозрительный плавучий объект у берега пляжной зоны. Она приступила к тщательному наблюдению за объектом, после детального осмотра было установлено, что это морская мина", — отмечается в тексте сообщения.

Сейчас правоохранители оцепили место, где находится мина, и уведомили власти о случившемся.

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Ранее Лайф рассказывал, что в акватории Чёрного моря у побережья Турции рыбацкий катер подорвался на дрейфующей мине. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин

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