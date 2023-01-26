Полиция Румынии обнаружила дрейфующую мину возле пляжа

Румынская пограничная полиция обнаружила дрейфующую морскую мину возле пляжа в городе Сфынту-Георге. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

"26 января группа водолазов — сотрудников пограничной полиции из береговой охраны — во время выполнения специальной патрульной миссии в районе города Сфынту-Георге заметила подозрительный плавучий объект у берега пляжной зоны. Она приступила к тщательному наблюдению за объектом, после детального осмотра было установлено, что это морская мина", — отмечается в тексте сообщения.

Сейчас правоохранители оцепили место, где находится мина, и уведомили власти о случившемся.