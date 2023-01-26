Стали известны подробности дебоша с расистскими оскорблениями на борту самолёта S7

На пассажиров рейса S7 из Таиланда, которые устроили дебош с расистскими оскорблениями, составили протокол по статье "Мелкое хулиганство". Их сняли с рейса за нецензурную брань и агрессивное поведение. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Там уточнили, что инцидент произошёл 26 января. Во время посадки на борт мужчина и женщина, которые летели из Таиланда в Нерюнгри через Новосибирск, вели себя агрессивно, выражались матом в адрес бортпроводников и пассажиров.

"Они не отреагировали на замечания бортпроводников и представителя авиакомпании. По решению командира воздушного судна на борт был вызван наряд полиции. Сотрудники полиции сняли этих пассажиров с рейса. На них составлен административный протокол в связи с совершением правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 КоАП РФ", — рассказали в S7 "Газете.ru".

В авиакомпании добавили, что из-за инцидента вылет самолёта задержали примерно на полтора часа. Представители перевозчика извинились перед пассажирами за неудобства.