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26 января, 14:10

Стали известны подробности дебоша с расистскими оскорблениями на борту самолёта S7

Двух пассажиров самолёта S7 сняли с рейса за мат и агрессию

На пассажиров рейса S7 из Таиланда, которые устроили дебош с расистскими оскорблениями, составили протокол по статье "Мелкое хулиганство". Их сняли с рейса за нецензурную брань и агрессивное поведение. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Там уточнили, что инцидент произошёл 26 января. Во время посадки на борт мужчина и женщина, которые летели из Таиланда в Нерюнгри через Новосибирск, вели себя агрессивно, выражались матом в адрес бортпроводников и пассажиров.

"Они не отреагировали на замечания бортпроводников и представителя авиакомпании. По решению командира воздушного судна на борт был вызван наряд полиции. Сотрудники полиции сняли этих пассажиров с рейса. На них составлен административный протокол в связи с совершением правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 КоАП РФ", — рассказали в S7 "Газете.ru".

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В авиакомпании добавили, что из-за инцидента вылет самолёта задержали примерно на полтора часа. Представители перевозчика извинились перед пассажирами за неудобства.

Ранее Лайф писал о том, что на борту самолёта компании S7 началась потасовка из-за оскорбления на расовой почве. Словесная перепалка попала на видео, судя по которому летящая из Таиланда женщина возмутилась поведением сидевшего сзади мужчины. После этого он начал оскорблять её в ответ.

Обложка ©

Wikipedia / Anna Zvereva

Илья Суриков
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