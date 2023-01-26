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26 января, 14:20

В МИД России заявили, что Ереван сделал выбор в пользу ЕС

МИД РФ: Появление миссии ЕС в Армении обострит противоречия на границе с Азербайджаном

Попытки Евросоюза любой ценой закрепиться в Армении способны нанести ущерб интересам как самих армян, так и азербайджанцев. Так в МИД России прокомментировали появление представителей мониторинговой миссии ЕС в стране. В ведомстве подчеркнули, что подобный шаг может лишь обострить обстановку в зоне Карабахского конфликта.

"Появление в приграничных районах Армении представителей ЕС, который переродился в придаток США и НАТО и проводит на пространстве СНГ конфронтационную политику, способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия", — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что Ереван, не доведя до логического конца работу по Организации договора о коллективной безопасности, сделал выбор в пользу ЕС. При этом если у Армении сохраняется заинтересованность в задействовании потенциала ОДКБ, то миссия может быть оперативно развёрнута в республике.

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Обложка ©

VK / МИД России

Наталья Исакова

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