В МИД России заявили, что Ереван сделал выбор в пользу ЕС
МИД РФ: Появление миссии ЕС в Армении обострит противоречия на границе с Азербайджаном
Попытки Евросоюза любой ценой закрепиться в Армении способны нанести ущерб интересам как самих армян, так и азербайджанцев. Так в МИД России прокомментировали появление представителей мониторинговой миссии ЕС в стране. В ведомстве подчеркнули, что подобный шаг может лишь обострить обстановку в зоне Карабахского конфликта.
"Появление в приграничных районах Армении представителей ЕС, который переродился в придаток США и НАТО и проводит на пространстве СНГ конфронтационную политику, способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия", — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что Ереван, не доведя до логического конца работу по Организации договора о коллективной безопасности, сделал выбор в пользу ЕС. При этом если у Армении сохраняется заинтересованность в задействовании потенциала ОДКБ, то миссия может быть оперативно развёрнута в республике.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает вести кропотливую работу в контактах с Ереваном и Баку.
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