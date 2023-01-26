Единственное судно с российскими удобрениями уже пять месяцев идёт в Малави

Единственное судно с российскими удобрениями, отправившееся в Малави при посредничестве ООН, всё ещё идёт в пункт назначения. Об этом рассказал посол России в Анкаре Алексей Ерхов. Он напомнил, что Москва ещё осенью предложила безвозмездно передать беднейшим странам 262 тысячи тонн удобрений, заблокированных в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов.

"Первая и единственная партия продукции в 20 тысяч тонн была отправлена из Нидерландов в Малави 28 ноября 2022 года. Российская сторона дополнительно взяла на себя все расходы по доставке и транспортировке груза, а также оплатила "посреднические услуги" ВПП ООН в размере 200 тысяч долларов США. Хотя речь идёт о гуманитарной операции и оказании помощи нуждающимся в преддверии нового посевного сезона", — сказал дипломат в беседе с РИА "Новости".

Он добавил, что груз прибыл в Мозамбик 28 декабря и сейчас должен находиться на пути в Малави. Таким образом, на отправку даже малой части удобрений до адресата ушло уже пять месяцев.

"Остаётся только догадываться, сколько потребуется времени на разблокирование и доставку оставшихся 242 тысяч тонн продукции", — заключил Ерхов.