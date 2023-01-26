Путин: РФ сожалеет, что многие страны уклоняются от расследования преступлений нацистов

Многие страны уклоняются от сотрудничества с Москвой по выявлению преступлений нацистов. Об этом с сожалением заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой.

Глава государства отметил, что следственные органы РФ и прокуратура продолжают вести серьёзную работу по раскрытию преступлений, связанных с нацизмом. Эта деятельность, по его словам, касается всех граждан бывшего Советского Союза, вне зависимости от их национальности.

"К сожалению, под различными предлогами многие страны уклоняются от солидарной работы в этой важнейшей сфере. Но мы, вне зависимости от текущей политической конъюнктуры, будем продолжать это делать", — подчеркнул Путин.