Глава Шатуры подарил пятилетней Лизе поход в салон красоты в рамках "Ёлки желаний"

Глава подмосковного городского округа Шатура Алексей Артюхин исполнил новогоднюю мечту маленькой Лизы Журавлёвой попасть в настоящий салон красоты. Об этом пишут "Вести Подмосковья".

Юную клиентку, которой всего пять лет, принял один из салонов красоты города. Девочке сделали укладку волос и маникюр.

"Вырастет — станет настоящей похитительницей мужских сердец. Берегитесь, мальчишки!" — отметил Артюхин.

Такой сюрприз глава округа сделал малышке в рамках новогодней акции "Ёлка желаний". Несмотря на то что праздники закончились, дети из многодетных малообеспеченных семей продолжают получать подарки.