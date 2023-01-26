Глава Шатуры подарил пятилетней Лизе поход в салон красоты в рамках "Ёлки желаний"
Глава городского округа Шатура исполнил желание пятилетней девочки попасть в салон красоты. Фото © "Вести Подмосковья"
Глава подмосковного городского округа Шатура Алексей Артюхин исполнил новогоднюю мечту маленькой Лизы Журавлёвой попасть в настоящий салон красоты. Об этом пишут "Вести Подмосковья".
Юную клиентку, которой всего пять лет, принял один из салонов красоты города. Девочке сделали укладку волос и маникюр.
"Вырастет — станет настоящей похитительницей мужских сердец. Берегитесь, мальчишки!" — отметил Артюхин.
Такой сюрприз глава округа сделал малышке в рамках новогодней акции "Ёлка желаний". Несмотря на то что праздники закончились, дети из многодетных малообеспеченных семей продолжают получать подарки.
Ранее Лайф сообщал о том, что в рамках новогодней акции "Ёлка желаний" глава Минприроды РФ Александр Козлов исполнил мечту семилетнего Глеба Богатырёва. Мальчик загадал погладить настоящего пингвина.