"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 января, 14:58

Глава Шатуры подарил пятилетней Лизе поход в салон красоты в рамках "Ёлки желаний"

<p>Глава городского округа Шатура исполнил желание пятилетней девочки попасть в салон красоты. Фото © "<a href="https://vmo24.ru/news/glava_shatury_ispolnil_mechtu_pyatiletney_devochki" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Вести Подмосковья</a>"</p>

Глава городского округа Шатура исполнил желание пятилетней девочки попасть в салон красоты. Фото © "Вести Подмосковья"

Глава подмосковного городского округа Шатура Алексей Артюхин исполнил новогоднюю мечту маленькой Лизы Журавлёвой попасть в настоящий салон красоты. Об этом пишут "Вести Подмосковья".

Юную клиентку, которой всего пять лет, принял один из салонов красоты города. Девочке сделали укладку волос и маникюр.

"Вырастет — станет настоящей похитительницей мужских сердец. Берегитесь, мальчишки!" — отметил Артюхин.

Такой сюрприз глава округа сделал малышке в рамках новогодней акции "Ёлка желаний". Несмотря на то что праздники закончились, дети из многодетных малообеспеченных семей продолжают получать подарки.

Мурашко и Фальков исполнили мечты трёх школьников в рамках акции "Ёлка желаний"

Мурашко и Фальков исполнили мечты трёх школьников в рамках акции "Ёлка желаний"

Ранее Лайф сообщал о том, что в рамках новогодней акции "Ёлка желаний" глава Минприроды РФ Александр Козлов исполнил мечту семилетнего Глеба Богатырёва. Мальчик загадал погладить настоящего пингвина.

Илья Суриков
  • Новости
  • Дети
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров