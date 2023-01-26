"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 января, 15:29

В Италии заявили, что Зеленскому нечего делать на фестивале в Сан-Ремо

Вице-премьер Италии Сальвини высказался против появления Зеленского в Сан-Ремо

Итальянский вице-премьер Маттео Сальвини высказался против того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выступал на музыкальном фестивале в Сан-Ремо. Видеообращение главы киевского режима запланировано на заключительный день мероприятия, 11 февраля. Вероятнее всего, туда лидера Незалежной позвали, чтобы он поблагодарил итальянцев за поставки вооружения.

"Будем надеяться, что Сан-Ремо останется фестивалем итальянской эстрадной песни", — приводит слова вице-премьера агентство Askanews.

Также Сальвини пошутил, что не знает, как поёт Зеленский, но у него другие музыкальные предпочтения.

Раскрыта нехитрая двухходовка Италии и Словакии по передаче системы ПВО Украине

Раскрыта нехитрая двухходовка Италии и Словакии по передаче системы ПВО Украине

А ранее глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что Украина получила от Рима помощь на миллиард евро. Министр также подтвердил, что Рим вместе с Парижем завершает работу над отправкой системы ПВО SAMP-T.

Обложка ©

Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров