В Италии заявили, что Зеленскому нечего делать на фестивале в Сан-Ремо
Вице-премьер Италии Сальвини высказался против появления Зеленского в Сан-Ремо
Итальянский вице-премьер Маттео Сальвини высказался против того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выступал на музыкальном фестивале в Сан-Ремо. Видеообращение главы киевского режима запланировано на заключительный день мероприятия, 11 февраля. Вероятнее всего, туда лидера Незалежной позвали, чтобы он поблагодарил итальянцев за поставки вооружения.
"Будем надеяться, что Сан-Ремо останется фестивалем итальянской эстрадной песни", — приводит слова вице-премьера агентство Askanews.
Также Сальвини пошутил, что не знает, как поёт Зеленский, но у него другие музыкальные предпочтения.
А ранее глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что Украина получила от Рима помощь на миллиард евро. Министр также подтвердил, что Рим вместе с Парижем завершает работу над отправкой системы ПВО SAMP-T.
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