В Италии заявили, что Зеленскому нечего делать на фестивале в Сан-Ремо

Итальянский вице-премьер Маттео Сальвини высказался против того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выступал на музыкальном фестивале в Сан-Ремо. Видеообращение главы киевского режима запланировано на заключительный день мероприятия, 11 февраля. Вероятнее всего, туда лидера Незалежной позвали, чтобы он поблагодарил итальянцев за поставки вооружения.

"Будем надеяться, что Сан-Ремо останется фестивалем итальянской эстрадной песни", — приводит слова вице-премьера агентство Askanews.

Также Сальвини пошутил, что не знает, как поёт Зеленский, но у него другие музыкальные предпочтения.