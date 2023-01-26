В ФРГ на премьере "Чебурашки" устроили проукраинский митинг, призывая сжигать русских детей

Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) обратилась в полицию с требованием провести расследование из-за призывов проукраинских активистов сжигать российских детей. Об этом Лайфу сообщили в движении.

Проукраинские активисты в ФРГ кричат "Ваші діти будуть горіти" ("Ваши дети будут гореть"). Видео © Twitter / HaraldSchoss

В кинотеатре Российского дома науки и культуры Берлина состоялась премьера фильма "Чебурашка", но для проукраинских активистов это стало поводом выйти на протест и они даже согласовали акцию с властями. В ходе митинга активисты выкрикивали лозунги и призывали сжигать российских детей, скандируя на украинском языке "Ваши дети будут гореть".

Правозащитники назвали такие действия недопустимыми с моральной точки зрения, они являются грубейшим нарушением законодательства Германии, а именно статей, которые запрещают угрозы жизни и здоровью, разжигание межнациональных конфликтов и розни. Члены VADAR возмущены тем, что немецкая полиция допустила подобные высказывания, не отреагировала и не остановила нарушителей, при этом в организации допускают, что среди правоохранителей не было владеющих украинским языком.

"Мы призываем руководство полиции задействовать на таких мероприятиях сотрудников, владеющих украинским языком. Если же это попустительство, то мы требуем прокурорской проверки на основе видеозаписи протестной акции, которую вели сотрудники полиции. Копией этой записи располагает наша ассоциация", — подчёркивают правозащитники.

По их словам, жертвами угроз стали не только дети граждан ФРГ с русскими корнями, но и чада немцев российского и немецкого происхождения, родители которых интересуются культурой РФ. В этой связи члены ассоциации требуют наказать организаторов протестов "из числа украинских активистов, чья деятельность противоречит морали и закону". Отныне, подчёркивает председатель правления VADAR Ульрих Ойме, власти должны проверять цели и лозунги митингующих перед началом таких мероприятий.

"Напоминаем, основной закон у нас один, Уголовный кодекс тоже один, и применяться он должен ко всем одинаково, вне зависимости от того, жертвами каких обстоятельств они являются", — добавил он.