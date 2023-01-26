Ещё одна страна присоединилась к поставкам танков Leopard Киеву
Канада в ближайшие недели пообещала отправить Киеву четыре танка Leopard
Оттава отправит Киеву четыре танка Leopard 2, которые находятся на балансе Минобороны Канады. Об этом журналистам сообщила министр обороны страны Анита Ананд.
"Объявляю, что Канада поставит Украине четыре танка Leopard 2 в ближайшие недели", — сказала она.
По словам Ананд, Канада также примет участие в обучении украинских танкистов. При этом она добавила, что в будущем число предоставляемых танков может увеличиться, однако это зависит от консультаций с партнёрами Оттавы.
Ранее правительство Германии официально объявило об отправке Украине 14 танков Leopard 2, правда, ждать их Киеву придётся несколько месяцев. А глава немецкого МИД Анналена Бербок призвала партнёров по ЕС прекратить дискуссию по вопросу того, насколько долго Берлин сопротивлялся поставкам танков для Украины, и вспомнить, что они должны "воевать не друг с другом, а с Россией".
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