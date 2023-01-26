Ещё одна страна присоединилась к поставкам танков Leopard Киеву

Оттава отправит Киеву четыре танка Leopard 2, которые находятся на балансе Минобороны Канады. Об этом журналистам сообщила министр обороны страны Анита Ананд.

"Объявляю, что Канада поставит Украине четыре танка Leopard 2 в ближайшие недели", — сказала она.

По словам Ананд, Канада также примет участие в обучении украинских танкистов. При этом она добавила, что в будущем число предоставляемых танков может увеличиться, однако это зависит от консультаций с партнёрами Оттавы.