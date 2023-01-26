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26 января, 18:09

Путин утвердил спецразрешение на покупку банка IKEA

Российский лидер Владимир Путин утвердил специальное разрешение, в котором говорится, что "Кредит Европа банк" может полностью выкупить связанный со шведской компанией IKEA банк. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Разрешить совершение акционерным обществом "Кредит Европа банк (Россия)" сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Икано банк", принадлежащих "Сайрус холдинг би. Ви (CIRUS Holding B.V.)", — указано в распоряжении главы государства.

Поясним, что "Икано банк" связан с ушедшей с российского рынка компанией IKEA. Он выдавал кредиты покупателям магазина и торговых центров "Мега" на территории нашей страны.

На фабриках IKEA начались "смотрины" для потенциальных покупателей

На фабриках IKEA начались "смотрины" для потенциальных покупателей

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о сроках продажи бизнеса IKEA в России. Кроме того, он напомнил, что, как и во всех таких случаях, потребуется согласие правительственной Комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ и соответствующее решение ФАС.

Обложка ©

Freepik / quan_tum

Наталья Исакова

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