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26 января, 17:49

"Был удивлён медлительностью": Мантуров прокомментировал включение в санкционный список США

Мантуров заявил, что введённые против него санкции США не имеют никакого значения

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров прокомментировал санкции, которые против него ввели власти Соединённых Штатов. В разговоре с журналистами он признался, что удивлён медлительностью американцев.

"Для меня лично это не имеет никакого значения. Скорее, был удивлён медлительностью американцев в этом вопросе", — сказал Мантуров.

США назвали условия для смягчения антироссийских санкций

США назвали условия для смягчения антироссийских санкций

Ранее Лайф сообщал, что США ввели новые санкции против российских юридических и физических лиц. В частности, рестрикции затронули Мантурова и главу Татарстана Рустама Минниханова. Также под ограничения подпали лица и компании, которые Вашингтон считает связанными с ЧВК "Вагнер" и её основателем Евгением Пригожиным. Кроме того, Минфин США объявил "Вагнер" транснациональной криминальной организацией.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова

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