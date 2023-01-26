"Был удивлён медлительностью": Мантуров прокомментировал включение в санкционный список США

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров прокомментировал санкции, которые против него ввели власти Соединённых Штатов. В разговоре с журналистами он признался, что удивлён медлительностью американцев.

"Для меня лично это не имеет никакого значения. Скорее, был удивлён медлительностью американцев в этом вопросе", — сказал Мантуров.