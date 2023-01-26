"Был удивлён медлительностью": Мантуров прокомментировал включение в санкционный список США
Мантуров заявил, что введённые против него санкции США не имеют никакого значения
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров прокомментировал санкции, которые против него ввели власти Соединённых Штатов. В разговоре с журналистами он признался, что удивлён медлительностью американцев.
"Для меня лично это не имеет никакого значения. Скорее, был удивлён медлительностью американцев в этом вопросе", — сказал Мантуров.
Ранее Лайф сообщал, что США ввели новые санкции против российских юридических и физических лиц. В частности, рестрикции затронули Мантурова и главу Татарстана Рустама Минниханова. Также под ограничения подпали лица и компании, которые Вашингтон считает связанными с ЧВК "Вагнер" и её основателем Евгением Пригожиным. Кроме того, Минфин США объявил "Вагнер" транснациональной криминальной организацией.