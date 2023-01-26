Власти США объявили группу "Вагнер" транснациональной криминальной организацией и ввели санкции против связанных с ней лиц и организаций.

"Сегодня в отношении группы "Вагнер" повторно объявляются санкции за то, что она является иностранной структурой, представляющей собой значительную транснациональную криминальную организацию", — говорится в заявлении Минфина США.

В частности, ограничения коснулись российской компании Terra Tech, китайской Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD, которые якобы предоставляют "Вагнеру" спутниковые снимки. Также в заявлении идёт речь о центральноафриканской охранной компании Sewa Security Services и российском "Союзе офицеров за международную безопасность".