США объявили группу "Вагнер" транснациональной криминальной организацией
США ввели санкции против связанных с ЧВК "Вагнер" организаций
Власти США объявили группу "Вагнер" транснациональной криминальной организацией и ввели санкции против связанных с ней лиц и организаций.
"Сегодня в отношении группы "Вагнер" повторно объявляются санкции за то, что она является иностранной структурой, представляющей собой значительную транснациональную криминальную организацию", — говорится в заявлении Минфина США.
В частности, ограничения коснулись российской компании Terra Tech, китайской Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD, которые якобы предоставляют "Вагнеру" спутниковые снимки. Также в заявлении идёт речь о центральноафриканской охранной компании Sewa Security Services и российском "Союзе офицеров за международную безопасность".
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, ограничения были введены для осложнения проведения Россией спецоперации на Украине.
Напомним, санкции против группы "Вагнер" были введены ещё несколько лет назад. Ранее Штаты их уже усиливали, а теперь решили выйти в этом вопросе на новый уровень. Происходит это на фоне успехов бойцов ЧВК на поле боя. По словам основателя организации Евгения Пригожина, теперь взаимоотношения между "Вагнером" и США можно называть "разборкой преступных кланов".
ТАСС / Народная милиция ДНР