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26 января, 16:24

США объявили группу "Вагнер" транснациональной криминальной организацией

США ввели санкции против связанных с ЧВК "Вагнер" организаций

Власти США объявили группу "Вагнер" транснациональной криминальной организацией и ввели санкции против связанных с ней лиц и организаций.

"Сегодня в отношении группы "Вагнер" повторно объявляются санкции за то, что она является иностранной структурой, представляющей собой значительную транснациональную криминальную организацию", говорится в заявлении Минфина США.

В частности, ограничения коснулись российской компании Terra Tech, китайской Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD, которые якобы предоставляют "Вагнеру" спутниковые снимки. Также в заявлении идёт речь о центральноафриканской охранной компании Sewa Security Services и российском "Союзе офицеров за международную безопасность".

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, ограничения были введены для осложнения проведения Россией спецоперации на Украине.

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Напомним, санкции против группы "Вагнер" были введены ещё несколько лет назад. Ранее Штаты их уже усиливали, а теперь решили выйти в этом вопросе на новый уровень. Происходит это на фоне успехов бойцов ЧВК на поле боя. По словам основателя организации Евгения Пригожина, теперь взаимоотношения между "Вагнером" и США можно называть "разборкой преступных кланов".

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ТАСС / Народная милиция ДНР

Матвей Константинов

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